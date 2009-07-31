У Грузії заборонили фільми з російським перекладом

Рішенням парламенту Грузії фільми іноземного виробництва повинні транслюватися в країні тільки за умови дублювання грузинською мовою або мовою оригіналу з субтитрами грузинською, повідомляє Новини-Грузія. Телесеріали також можуть демонструватися тільки з "озвучкою" державною мовою. Відповідні поправки до закону "Про мовлення" парламент вніс на позачерговій сесії.

Таким чином, в країні забороняється демонстрація фільмів, вже дубльованих російською мовою.

Обмеження набудуть чинності з 1 вересня 2009 року.

Відповідно до доповнень до Закону «Про мовлення», порядок і періодичність показу фільмів з грузинськими субтитрами визначить Національна комісія з комунікацій.

Комісія повноважна своїм рішенням зобов`язати власників ліцензій щотижня, але не більше чотирьох разів, демонструвати іноземні фільми мовою оригіналу, з умовою обов`язкових субтитрів грузинською.

Така практика в Грузії вже є. Щопонеділка в нічному ефірі телекомпаній «Руставі-2», «Імеді» і Перший канал Суспільного мовлення Грузії транслюють зарубіжні субтитровані фільми мовою оригіналу.

Депутати також ухвалили поправки до Закону «Про мовлення», які передбачають поширення супутникового мовлення Суспільного ТБ Грузії на території різних країн світу.