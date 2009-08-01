У Росії буде центр інформаційної безпеки ОДКБ

На неформальному саміті глав держав-членів Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), який відбувається у Киргизії, було вирішено створити в Росії центр інформаційної технології у сфері інформаційної безпеки, який забезпечуватиме обмін досвідом у цій сфері.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, про це сказав Президент Киргизії Курманбек БАКІЄВ, назвавши це рішення «дуже серйозним».

Також він заявив, що глави держав ОДКБ домовилися «вести скоординовану політику на інформаційному просторі, а також про створення на березі Іссик-Куля молодіжного центру виховання, і детально обговорили ці питання».

Ухвалене також рішення про те, що члени ОДКБ «повинні діяти скоординовано і більш ефективно з питань», що обговорювалися, сказав глава Киргизії.

Крім того, в рамках саміту, за словами Президента Киргизії, також відбулася «розмова з питань безпеки, боротьби з релігійним екстремізмом і тероризмом в зоні відповідальності ОДКБ». Ці питання стосуються не лише зони відповідальності ОДКБ, але й цілого світу, зазначив К.БАКІЄВ.

Він також заявив, що його як господаря неформального саміту «радує, і для нього дуже важливо, що саміт ОДКБ зібрався у повному складі». «Можливо, ми досягли навіть більшого, ніж думали раніше», - сказав К.БАКІЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня на саміті ОДКБ у Москві Президенти країн-членів Організації – Росії, Вірменії, Киргизії, Казахстану, Таджикистану – підписали угоду про створення Колективних сил оперативного реагування. До угоди не приєдналися Білорусь і Узбекистан. (В ОДКБ входять 7 постійних учасників: Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизія, Казахстан, Таджикистан і Узбекистан).