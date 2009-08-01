На Канарах горять ліси: евакуйовано 4 тисячі чоловік

Близько чотирьох тисяч людей евакуйовано через лісові пожежі, що охопили південно-східний острів Пальма архіпелагу Канарські острови, повідомляє в суботу з посиланням на іспанську владу агентство AP.

Причини пожеж поки що не встановлені, проте, за попередніми даними, вони могли бути пов`язані з неймовірно спекотною погодою, що встановилася в регіоні останнім часом.

У гасінні лісових пожеж беруть участь місцеві пожежні бригади і шість вертольотів.

За даними місцевої влади, локалізувати пожежу поки що не вдалося, і вони звернулися по допомогу до материкової Іспанії. Інформації про жертви і постраждалих не надходило, відзначає агентство.