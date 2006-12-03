Інформатор Литвиненка вважає, що його теж хотіли отруїти

Колишній консультант італійського парламенту, який виступав як експерт із радянських спецслужб, Маріо СКАРАМЕЛЛА, який зустрічався з колишнім офіцером ФСБ Олександром Литвиненком у день передбачуваного отруєння останнього, вважає, що вони обидва були ціллю отруювачів.

Як повідомляє Lenta.ru із посиланням на Reuters, про це М.СКАРАМЕЛЛА заявив італійським журналістам.

"У мене є підстави вважати, що отруєння, жертвами якого стали Литвиненко і я, може бути пов`язане з тією інформацією, яку Литвиненко протягом місяців передавав мені", - заявив М.СКАРАМЕЛЛА.

При цьому італієць не висунув звинувачень в отруєнні проти когось.

Напередодні Агентство з охорони здоров`я Великої Британії (Health Protection Agency) підтвердило, що у М.СКАРАМЕЛЛИ дійсно знайдено значну кількість полонія-210, але життя його поза небезпекою.