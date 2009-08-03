Російські війська в Південній Осетії активізувалися
22:39, 03 серпня 2009Світ
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Наближається перша річниця війни
|Едуард КОКОЙТИ
Про це повідомив президент Південної Осетії Едуард Кокойти на нараді з членами уряду.
Він наголосив, що це профілактичні заходи.
"Всі чудово чули і заяви Міноборони РФ, і настрій Росії із цього приводу дуже жорсткий", - передає заяву Е.Кокойти міністерство преси і масових комунікацій.
Нагадаємо, що минулої суботи офіційні особи Росії і Грузії обмінялися звинуваченнями в підготовці провокацій.
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