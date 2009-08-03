Російські війська в Південній Осетії активізувалися

Відсьогодні контингент російської військової бази, розташованої на території Південної Осетії, проводитиме "заходи щодо безпеки у зв`язку з роковинами грузинської агресії", в тому числі й навчання на території невизнаної республіки.

Про це повідомив президент Південної Осетії Едуард Кокойти на нараді з членами уряду.

Він наголосив, що це профілактичні заходи.

"Всі чудово чули і заяви Міноборони РФ, і настрій Росії із цього приводу дуже жорсткий", - передає заяву Е.Кокойти міністерство преси і масових комунікацій.

Нагадаємо, що минулої суботи офіційні особи Росії і Грузії обмінялися звинуваченнями в підготовці провокацій.