Росія підсилює боєготовність військових у Південній Осетії

Посилено боєготовність російських військових частин у Південній Осетії, заявив офіційний представник МЗС Росії Андрій Нестеренко, повідомляє Газета.ру

«Ситуація дійсно тривожна, провокації з грузинського боку напередодні річниці серпневих подій минулого року не припиняються, – підкреслив дипломат. – В зв`язку з цим посилена боєготовність російських військових і прикордонників, що знаходяться в Південній Осетії».

«Зараз головне – не допустити ескалації і переростання перестрілок у більші зіткнення, – сказав Нестеренко. – Робимо і робитимемо для цього все можливе».

В останні дні Південна Осетія неодноразово звинувачувала Грузію в обстрілі своїх територій, Грузія, у свою чергу, спростовувала цю інформацію.