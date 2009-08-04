Росія підсилює боєготовність військових у Південній Осетії
15:13, 04 серпня 2009Світ
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Ситуація напружена
|Андрій НЕСТЕРЕНКО
«Ситуація дійсно тривожна, провокації з грузинського боку напередодні річниці серпневих подій минулого року не припиняються, – підкреслив дипломат. – В зв`язку з цим посилена боєготовність російських військових і прикордонників, що знаходяться в Південній Осетії».
«Зараз головне – не допустити ескалації і переростання перестрілок у більші зіткнення, – сказав Нестеренко. – Робимо і робитимемо для цього все можливе».
В останні дні Південна Осетія неодноразово звинувачувала Грузію в обстрілі своїх територій, Грузія, у свою чергу, спростовувала цю інформацію.
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