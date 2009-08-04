У Нігерії звільнили українських льотчиків

У Нігерії звільнено екіпаж українського літака, який був затриманий в червні 2009 року з військовим вантажем в аеропорту міста Кано. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Тоді літак зробив посадку в Кано через технічну несправність.

Літак перевозив 18 ящиків з боєприпасами. За офіційними даними, було затримано сімох осіб. Чи висувалися льотчикам звинувачення, не уточнюється.

Незабаром після затримання льотчиків представники Укрспецекспорту заявили, що вантаж належить Хорватії.

За даними AFP, літак з українським екіпажем вилетів до Малабо, столиці Екваторіальної Гвінеї. Агентство зазначає, що військовий вантаж залишився на борту літака.