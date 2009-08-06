Патріарх Кирил розповів Медведєву про Україну

Патріарх Московський і всієї Руси Кирил в четвер розповів президентові Росії Дмитру Медведєву про результати своєї пастирської поїздки в Україну. Зустріч відбулася в підмосковній резиденції президента.

Глава держави на початку зустрічі сказав, що підтримує предстоятеля Російської Православної Церкви щодо його переконання в необхідності зберегти єдність російського і українського народів, а також повідомив, що має намір зробити ряд висновків, вислухавши розповідь патріарха.

Президент визнав, що російсько-українські відносини переживають не кращі часи.

"У нас останнім часом досить складні відносини, і нас це не тішить. Тому мені цікава і Ваша оцінка, щоб вибудовувати відносини", - сказав Медведєв.

Патріарх зазначив, що поїздка в Україну стала, мабуть, "одним з найяскравіших вражень в пастирському житті". Кирил, за його словами, відчув, що "велика духовна спільність, яка створювалася нашими народами впродовж тисячоліть, стала базисною цінністю, яку неможливо похитнути поточною політикою".

"Ми повинні, відштовхуючись від цієї спільності, зробити все, щоб, поважаючи суверенітет і приймаючи політичні реалії, які склалися, робити все, щоб люди відчували себе близькими, єдиними і, незважаючи на приналежність до різних держав, синами і дочками Російської Православної Церкви", - сказав патріарх.

Медведєв погодився з такою позицією. "Попри розділення, братські відчуття повинні зберігатися незалежно від того, хто стоїть при владі, і тієї швидкоплинної, часто кон`юнктурної політики, в яку впадають ті чи інші керівники", - сказав він.

РІА "Новости"