Частка мусульман у населенні Європи зросте з нинішніх 5% до 20%

На середину XXI століття мусульманське населення країн Євросоюзу становитиме п`яту частину. Згідно з даними новітньої доповіді американського Інституту міграційної політики, до 2050 року частка мусульман зросте з нинішніх 5% до 20%, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на «The Daily Mail».

У доповіді також зазначається, що в Нідерландах, Великій Британії та Іспанії частка мусульман буде ще вищою. А у ряді європейських мегаполісів корінні жителі опиняться в меншині. Зокрема, це чекає англійський Бірмінгем до 2026 року.

Згідно з дослідженням, кількість мусульман зростатиме, перш за все, за рахунок високої народжуваності нащадків іммігрантів, які прибули до Європи в 50-70 роках минулого століття, і нового потоку приїжджих із країн Близького і Середнього Сходу, Північної Африки і Азії.

Крім того, щорічно до країн Євросоюзу на ПМЖ прибувають до 2 мільйонів чоловік, більшість з яких жителі мусульманських країн. Нову проблему фахівці вже називають "демографічною годинниковою бомбою".