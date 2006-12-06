Пасажирський автобус перетворився на купу металу

У Туреччині в великій автодорожній аварії загинуло щонайменше 11 чоловік, 27 дістали поранення, повідомляє інформагентство Dogan.

Аварія сталася в провінції Бурдур на півдні країни, де автобус, що виходив з курортної Антальї, на одному з поворотів зіткнувся з вантажівкою, що рухалася по стрічній смузі. За попередньою версією слідства, винуватцем ДТП є водій вантажівки, який на слизькій дорозі не впорався з управлінням, зазначає РІА «Новости».

Удар був настільки сильним, що автобус перетворився на купу понівеченого металу. Для порятунку пасажирів автобуса використовувалася спеціальна техніка. Всі потерпілі доставлені в місцеві лікарні. Стан восьми з них лікарі оцінюють як тяжкий.

За інформацією властей провінції Бурдур, всі постраждалі є місцевими громадянами. Особи загиблих уточнюються.