Південна Осетія визнала обстріл грузинських сіл

Південна Осетія визнала, що з її території здійснювався обстріл грузинських сіл, повідомив журналістам у Тбілісі голова інформаційно-аналітичного департаменту Міністерства внутрішніх справ Грузії Шота Утіашвілі.

"Під час зустрічі щодо механізму превенції інцидентів і реагування осетинська сторона підтвердила, що з їх боку справді вівся обстріл. Вони заявили, що розслідують ці факти і покарають винних. Якщо це справді відбудеться, це буде позитивним кроком", - сказав Ш.Утіашвілі.

Чотиристоронні зустрічі щодо механізму превенції інцидентів і реагування проводяться в рамках угоди, досягнутої в ході женевських переговорів. У них беруть участь грузинська, південноосетинская і російська сторони, а також представники місії спостерігачів Євросоюзу.

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