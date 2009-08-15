У Білорусі зникли журналісти, які робили матеріал про зниклих

У Мінську, за повідомленнями, що надійшли, зникла знімальна група програми «Надзвичайні події і розслідування» російського телеканалу НТВ.

Як повідомляє кореспондент радіо “Свобода”, Олексій Малков і Юрій Бабенко приїхали до Мінська для зйомок документального розслідування про зниклих у Білорусі опонентів влади. Були заплановані інтерв`ю з дружинами і родичами зниклих в різні роки політиків і журналістів.

Проте, як розповів власний кореспондент НТВ в Білорусії Віктор Кузьмін, у п`ятницю близько 19.00 за місцевим часом у супроводі людей в цивільному росіяни залишили готель Міжнародного освітнього центру на вулиці газети "Правда".

Як вважає Кузьмін, причиною могла стати діяльність журналістів без акредитації. Згідно з інструкцією МЗС Білорусії, будь-який іноземний журналіст, який збирається до Білорусі, повинен повідомити про це зовнішньополітичне відомство і одержати відповідний дозвіл на телевізійні зйомки або підготовку газетного матеріалу.