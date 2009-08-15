Косово пропонує НАТО своїх солдатів

Президент Косово Фатмір Сейдіу запропонував НАТО розглянути можливість участі косовського збройного контингенту в миротворчих операціях НАТО, передає Associated Press. Таку заяву Ф.Сейдіу зробив під час зустрічі з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном.

"Я запропонував участь косовського підрозділу в одній з важливих операцій з підтримки миру і спокою, які проводять сили НАТО", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Військові сили Косово складаються з 2500 осіб, озброєних легкою стрілецькою зброєю.