У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан

Влада Каліфорнії оголосила надзвичайний стан в окрузі Санта-Крус, охопленому сильною лісовою пожежею, повідомляється на сайті газети The LA Times.

Розпорядження про запровадження в Санта-Крус режиму НС віддав заступник губернатора штату Джон ГАРАМЕНДІ. Губернатор Каліфорнії Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР 14 серпня перебував за межами штату, беручи участь у похороні своєї тещі.

Проте вже в суботу А.ШВАРЦЕНЕГГЕР планує відвідати округ Санта-Крус, більше 2-х тисяч жителів якого були змушені залишити свої будинки через лісову пожежу.

У ще одному окрузі Каліфорнії - Санта-Барбарі - зупинити лісову пожежу поки що також не вдається, хоча на місці події працюють близько 1600 пожежників. Проте в Санта-Барбарі вогнище займання знаходиться далеко від населених пунктів.

У жовтні 2007 року лісові пожежі заподіяли Каліфорнії багатомільйонні збитки. Вогонь знищив близько 2-х тисяч будівель, вісім чоловік загинуло.