Ідея подвійного громадянства в Німеччині зазнала критики

Міністр юстиції ФРН соціал-демократ Бригіта Цюпріс (Brigitte Zypries) запропонувала ввести подвійне громадянство для іноземців, які живуть у Німеччині, повідомляє FOCUS.

За її словами, нинішня практика, коли іммігрант зобов`язаний вибирати щось одне і часто мусить відмовитися від попереднього громадянства на користь німецького, застаріла.

Цюпріс також запропонувала відмінити процедуру оптації (вибору громадянства) для дітей, народжених у ФРН від батьків-мігрантів, згідно з якою в період з 18 до 23 років вони зобов`язані вирішити, одержувати паспорт ФРН чи паспорт країни їх батьків.

Водночас міністр юстиції висловилася за ширше залучення мігрантів до роботи на державних посадах. Проте її ініціатива викликала критику як з боку правих, так і з боку лівих, а також "зелених".

Депутат бундестагу від консервативної ХСС Штефан Майєр (Stephan Mayer) заявив, що подвійне громадянство є перешкодою на шляху ідентифікації мігрантів з їх новою батьківщиною – Німеччиною, і набагато ускладнює інтеграцію іноземців.

Зі свого боку "зелені" зазначили, що ініціатива Бригіти Цюпріс запізнилася, нагадавши, що лише кілька тижнів тому вони виступили з аналогічною пропозицією в Бундестазі, але тоді за неї проголосували лише шестеро з 221 депутата соціал-демократа.

Лента.ру