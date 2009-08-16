Відправлений у відставку голова ядерної програми Китаю

Влада Китаю відправила у відставку Канга Ріксина - голову Національної ядерної корпорації Китаю - відомства, яке відповідає за розробку і реалізацію ядерної програми країни, передає агентство "Сіньхуа".

Офіційною причиною відставки називаються "грубі порушення дисципліни". Зазвичай, таке формулювання дають високим китайським функціонерам у разі перевищення влади або корупції. Раніше повідомлялося, що проти екс-голови ядерної програми Китаю почато слідчі дії за фактами корупції, нагадує РосБізнесКонсалтинг.

Новим головою Національної ядерної корпорації Китаю став 56-річний Сунь Кін - який був раніше керівником енергетичного відомства.

Розвиток ядерної енергетики - один з ключових пріоритетів економіки КНР. Нині Китай вводить до ладу більше ядерних реакторів, ніж будь-яка інша країна світу. Влада країни офіційно прийняла програму, відповідно до якої на 2020 р. ядерна енергія повинна забезпечити 4% усіх енергетичних потреб держави, тоді як зараз цей показник не перевищує 2%.