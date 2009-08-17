В результаті аварії на Саяно-Шушенській ГЕС загинули 6 людей

За уточненими даними, в результаті аварії на Саяно-Шушенській ГЕС загинули шестеро людей, вісім постраждали, повідомили РосБізнесКонсалтингу в прес-службі Сибірського регіонального центру МНС Росії. Раніше повідомлялося про трьох загиблих і чотирьох постраждалих.

О 04:42 надійшло повідомлення про руйнування третього і четвертого водоводів на Саяно-Шушенській ГЕС. В результаті сталося руйнування стіни і підтоплення машинного залу електростанції. У зв`язку з цим нині проводиться перерозподіл навантаження між електростанціями Сибірського регіону.

Відімкнені від електрики Саяногорський і Хакаський алюмінієві заводи, до 150 МВт знижено навантаження на Красноярський алюмінієвий завод, Кемеровський завод феросплавів, а також на алюмінієвий завод Новокузнецька. Населення під відключення електроенергії не підпадає.