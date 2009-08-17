У Японії оголосили загрозу цунамі

Метеорологічна служба Японії попередила про можливість виникнення цунамі на півдні країни, передає Лента.руз посиланням на AFP.

Попередження про цунамі було оголошене у зв`язку з сильним землетрусом, який стався раніше в Тихому океані неподалік від східного побережжя Тайваню. Магнітуда цього землетрусу, за різними даними, склала від 6,7 до 6,9.

Епіцентр землетрусу, додає Reuters, знаходився на глибині 11 кілометрів.