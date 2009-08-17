КНДР привела збройні сили у стан підвищеної боєготовності

КНДР привела свої збройні сили в стан підвищеної боєготовності у зв`язку з початком спільних навчань південнокорейських і американських військ, передає Газета.ru.

У Пхеньяні маневри союзників, що проводяться щорічно на півдні Корейського півострова, вважають "відпрацюванням випереджального удару по Півночі". Як наголошується в поширеному сьогодні повідомленні інформагентства ЦТАК, наказ про "приведення всієї армії і всього народу в стан особливої бойової готовності з 17 серпня" віддало Верховне головнокомандування збройних сил країни.

"Якщо американські імперіалісти та їх південнокорейські маріонетки вдадуться до щонайменшої військової провокаціх і вчинять замах на суверенітет КНДР, наша революційна армія завдасть негайного нещадного удару по агресорах, використовуючи всі наступальні і оборонні засоби, у тому числі і ядерну зброю", - підкреслили в Пхеньяні.