Білорусь співпрацюватиме з Україною у вивченні космосу

Рада Міністрів Білорусі затвердила рамкову міжурядову угоду з Україною про співпрацю у галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі білоруського уряду, відповідне рішення затверджено постановою Ради Міністрів № 1038.

Угода передбачає організацію спільних досліджень у галузі дистанційного зондування Землі, розробку і впровадження космічних технологій у сфері захисту навколишнього середовища, сільського господарства, картографії, попередження і зменшення наслідків природних і техногенних катастроф, а також обмін фахівцями.

Як повідомляв УНІАН, Рада Міністрів Білорусі і Кабінет Міністрів України 12 червня в Києві підписали угоду про співпрацю у галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях.

Міжурядову угоду було підписано в рамках візиту прем`єр-міністра Білорусі Сергія СИДОРСЬКОГО до України.