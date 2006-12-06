Янукович розраховує, що уряд працюватиме 5-10 років

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ розраховує, що його уряд працюватиме найближчі 5-10 років, і закликає американські ділові кола до співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на робочому ланчі з провідними представниками фінансових і ділових кіл США в Нью-Йорку.

“Ми розраховуємо працювати найближчі п’ять-десять років. Ми не бачимо сьогодні великих перешкод”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши, що політична стабільність є дуже важливою для забезпечення стабільного розвитку економіки. При цьому він підкреслив: “Зараз до влади прийшли стабільні сили, які здатні це забезпечити”.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що в його уряду є велике бажання побудувати прозору політику – як внутрішню, так і зовнішню. “Україна – це держава, яка визначилася із своїм внутрішнім і зовнішнім курсом. Я приїхав до США для того, щоб це сказати. Сподіваюся, що мене почують”, - сказав прем’єр.

Він закликав американські ділові кола до співпраці з Україною, зокрема наголосивши на потребі залучення інвестицій в українську економіку.

Зазначивши, що сьогодні Україна експортує близько 70% своєї сировинної продукції, В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що зараз уряд пропонує інноваційно-інвестиційну модель розвитку української економіки. “Є завдання поглиблювати глибину переробки сировинних ресурсів, для чого потрібно залучати величезні інвестиції”, - сказав він, пообіцявши при цьому, що його уряд налаштований зробити відповідні умови і що зараз і уряд, і парламент вже над цим працюють.

У цьому контексті він повідомив, що в грудні при уряді буде створено такий дорадчий орган, як Рада інвесторів, до співпраці з якою він запросив американських бізнесменів, пообіцявши їм враховувати їхню точку зору щодо змін до економічного законодавства України.

“У своїх діях будемо спиратися на економіку, яка буде давати приріст не проценти, а рази”, - наголосив український прем’єр. При цьому він зазначив, що цьому буде сприяти і власна ініціатива самих підприємців, як це відбувається в усьому світі.