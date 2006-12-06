Ющенко затвердив план візиту Путіна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм сьогоднішнім указом затвердив План заходів з підготовки робочого візиту в Україну Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА, який відбудеться 22 г рудня.

Глава держави доручив Кабінету Міністрів України забезпечити виконання цього плану заходів.

Указ підписано з метою належної підготовки робочого візиту в Україну Президента Російської Федерації В.ПУТІНА та відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України.

Згідно із затвердженим Планом заходів, Міністерству закордонних справ доручено до 15 грудня підготувати узгоджений проект програми робочого візиту В.ПУТІНА в Україну, пропозиції щодо складу офіційної делегації України та супроводжуючих осіб та подати до Секретаріату Президента України.

Кабінету Міністрів В.ЮЩЕНКО доручив до 18 грудня підготувати та внести йому на затвердження проект директив на офіційні переговори в ході робочого візиту, а до 15 грудня - визначити офіційних осіб від Кабміну для забезпечення участі у програмі візиту відповідно до Положення про Державний Протокол та Церемоніал України, затвердженого Указом Президента України від 22 серпня 2002 року № 746.

Апарат Ради національної безпеки і оборони України та МЗС мають до 15 грудня подати до Секретаріату Президента України пропозиції до виступів та тез Президента України на засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії, а також узгоджені з російською стороною проекти програми засідання комісії і протоколу за результатами засідання.

Відповідним міністерствам і відомствам доручено до 11 грудня підготувати та подати до МЗС аналітичні довідки про стан, перспективи розвитку та проблемні питання двостороннього співробітництва між Україною та Російською Федерацією у відповідних сферах, а також обгрунтування тем, які необхідно порушити під час переговорів.

МЗС до 15 грудня має надати Секретаріату Президента України пропозиції до виступів, бесід та переговорів Президента України відповідно до програми робочого візиту; біографічну довідку про В.ПУТІНА; низку інформаційно-довідкових матеріалів.

До 18 грудня МЗС має підготувати до підписання Декларацію про зміст українсько-російського стратегічного партнерства та План дій Україна – Росія на 2007-2008 роки.

Урядові доручено до 18 грудня вжити заходів для підписання в ході візиту Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про реадмісію, а також Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про внесення змін і доповнень до міжурядової Угоди про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією.

До 26 грудня МЗС має подати Президентові України та Кабінету Міністрів України звіт за підсумками робочого візиту В.ПУТІНА, а до 3 січня 2007 року - підготувати разом з відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та подати Президентові України погоджений з Кабінетом Міністрів України план заходів щодо реалізації досягнутих домовленостей та укладених угод у ході робочого візиту.

Текст указу розміщено на офіційному сайті Президента України.