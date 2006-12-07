На прийомі у Білому домі стався конфуз (фото)

На урочистому прийомі в Білому домі на честь Різдва, на який були запрошені представники моди і зірки шоу-бізнесу, відбувся неприємний казус. На вечорі з`явилися три жінки в однакових червоних сукнях від Oscar de la Renta за 8,5 тис. доларів, повідомляє ФАКТNews з посиланням на CBS.

Однією з цих жінок в червоному була перша леді США Лора Буш.

Офіційний секретар з протокольних питань Білого дому Летісія Болдрідж заявила, що сукні були красивими, проте три екземпляри наробили немало шуму.

"Вони всі повинні привітати одна одну з добрим смаком і фактом, що можуть дозволити собі таке вбрання", - заявила Болдрідж. - "Коли Жаклін Кеннеді була першою леді, вона вимагала від своїх кутюр`є гарантувати, що ніхто окрім неї не одягне вибрані нею речі."

Те, що трапилося, змусило пані Буш прийняти єдино правильне рішення. Вона пішла і переодягнулася. Не зважаючи на це, про інцидент ще довго не забудуть, тому що офіційна групова фотографія свята була зроблена до того, як Буш змінила сукню.

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