Населення Африки досягло 1 млрд осіб

Населення Африканського континенту досягло 1 мільрда і продовжує збільшуватися на 24 млн. осіб за рік. Такі дані містяться в доповіді, підготовленій американським урядовим гуманітарним агентством USAID.

У документі наголошується, що, попри зниження народжуваності в північноафриканських країнах, таких як Єгипет або Туніс, на південь від Сахари народжуваність залишається на дуже високому рівні - в середньому 5,3 дитини на одну жінку. За прогнозами експертів, якщо сьогоднішня тенденція збережеться, то до 2050 р. населення Африки зросте до 2 мільярдів, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на агентство.