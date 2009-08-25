Азербайджан відмовився від російських підручників

Міністерство освіти Азербайджану забороняє використовувати російські підручники в рамках основної шкільної програми. Про це, як повідомляє ІА "1news.az" заявив завідувач відділом підручників міністерства Фаїг Шахбазли.

За словами чиновника, російські підручники не відповідають програмі азербайджанських шкіл, тому можуть використовуватися тільки як додаткові навчальні матеріали. Шахбазли зазначив, що Міністерство освіти Росії впродовж багатьох років надавало допомогу республіці, надсилаючи навчальні посібники. Проте нині Азербайджан, за його словами, може сам забезпечити російський сектор шкіл необхідними матеріалами.

Шахбазли додав, що в новому навчальному році всі підручники, як і в минулі роки, надаватимуться школярам безкоштовно.

У 2008 році, нагадує Лента.ру, міністерство освіти Азербайджану звернулося до російських колег з проханням допомогти в поліпшенні якості викладання російської мови в школах країни. Як заявив тоді міністр освіти Місир Марданов, допомога полягатиме як в наданні підручників, так і в підготовці вчителів. Аналогічні запити (про підтримку у викладанні іноземних мов в Азербайджані) були надіслані й до інших країн.

В Азербайджані, за даними на 2008 рік, які озвучив президент республіки Ільхам Алієв, більше 300 шкіл з викладанням російською мовою, а в 19 з них навчання ведеться тільки російською.