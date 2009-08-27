Зростає кількість продажів нових будинків у США

Обсяг продажів нових будинків у США в липні 2009 р. з урахуванням сезонних коливань зріс на 9,6% порівняно з переглянутим показником за червень 2009 р. і склав 433 тис. одиниць. Такі дані, оприлюднені сьогодні Міністерством торгівлі США. Аналітики чекали, що цей показник становитиме 390 тис. одиниць.

Переглянутий показник за червень 2009 р. склав 395 тис. одиниць, а не 384 тис., як повідомлялося раніше. У річному обчисленні обсяг продажів нових будинків у США в липні 2009 р. виявився на 13,4% менше показника за липень 2008 р. (500 тис. одиниць).

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