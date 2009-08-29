У двох терактах в Іраку загинули 16 людей

Дві вантажівки вибухнули сьогодні в Іраку: біля поліцейської дільниці в селищі Хамад на північ від Багдада, а також біля міста Мосул на півночі Іраку, в Курдистані.

Як передає Associated Press, під час першого вибуху загинуло, щонайменше, 12 чоловік, включаючи шестеро поліцейських, ще 15 чоловік дістали поранення. Вогнем з автоматів поліцейським вдалося змінити початкову траєкторію терориста - перед вибухом його вантажівка врізалася в бетонний бар`єр біля ринку.

Другий теракт забрав життя чотирьох чоловік, ще 23 місцевих жителів було поранено, коли на вулиці вибухнула припаркована вантажівка.