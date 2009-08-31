Путін зарезервував цілий 5-зірковий готель у Сопоті

Російська сторона зарезервувала для візиту прем’єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА практично усі номери одного з найкращих польських 5-зіркових готелів Sofitel Grand Sopot у Сопоті.

Як повідомив кореспонденту УНІАН у Польщі прес-секретар готелю Адам КУЧА, російська сторона зайняла практично весь готель за винятком кількох номерів, які раніше були зарезервовані приватними особами.

Як сказав А.КУЧА, це не вперше, коли готель повністю резервується одним замовником, і визнав водночас, що переважно його резервують організатори масових заходів, наприклад, Сопотського фестивалю, а не урядові делегації.

Прес-секретар додав, що не пригадує, аби хтось із високопосадовців винаймав цілий готель Sofitel Grand Sopot на час перебування у Польщі.

А.КУЧА відмовився назвати суму, яку заплатить російська сторона за оренду готелю, пославшись на комерційну таємницю.

Він також не уточнив, у якому номері планує зупинитись В.ПУТІН, зауваживши, що найвідоміші гості, серед яких Фідель КАСТРО, Шарль де ГОЛЬ, зупинялися у найкращому номері 226, проте А.КУЧА також відмовився назвати вартість цього номера.

За даними польської версії Wikipedia, з 19 по 26 вересня 1939 року у 226-му номері цього готелю зупинявся Адольф Гітлер.

А.КУЧА не зміг підтвердити або спростувати цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня у Гданську відбудуться заходи до 70-ї річниці початку Другої світової війни, у яких візьмуть участь, зокрема, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, її російський колега В.ПУТІН, канлцер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.

Готель Sofitel розташований на березі Балтійського моря у туристичному Сопоті поблизу Гданська. За даними веб-сайту готелю, номери на вересень коштують від 120 євро.