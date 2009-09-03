Грузія спробує прибрати Росію з ПАРЄ

Питання про позбавлення повноважень російської делегації буде розглянуте на осінній сесії Парламентської асоціації Ради Європи, яка відкривається 28 вересня в Страсбурзі, повідомляє телеканал "Вести".

"Грузинська делегація в Асамблеї за підтримки ряду маргінальних депутатів з інших країн вже зібрала необхідну кількість підписів для внесення до порядку денного засідання питання про позбавлення повноважень російської делегації", - заявив заступник керівника російської делегації в ПАРЄ, перший заступник голови міжнародного комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький.

Леонід Слуцький припускає, знаючи настрої депутатів в політичних групах (фракціях) Асамблеї, що навряд чи більшість депутатів підтримають таку ініціативу. Проте, як визнав російський парламентарій, розгляд цього питання буде достатньо масштабним і "не дуже приємним для нас", оскільки це буде спробою погіршити імідж Росії в Раді Європи.