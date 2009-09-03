У Москві обрушилася багатоярусна підземна парковка: є потерпілі

Порушення технології будівництва

У центрі Москви обрушилася підземна споруджувана автомобільна парковка. Як повідомляє РІА «Новости»,за словами першого заступника начальника Головного управління МНС РФ по Москві Віктора КЛІМКІНА, за попередніми даними, причиною обрушення стало порушення технології будівництва.. Рятувальники витягли з-під завалів чотирьох постраждалих.

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