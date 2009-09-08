Сильний землетрус у Грузії

У Тбілісі відчувалися 4 бали

Сильний землетрус магнітудою 8 стався у вівторок на північний захід від столиці Грузії Тбілісі в Амбролаурському районі регіону Рача-Лечхумі, повідомив РІА “Новости” співробітник Гідрометцентру Грузії. Раніше у вівторок агентство Reuters повідомило про землетрус магнітудою 6,2. За словами співробітника Гідрометцентру, сила підземних поштовхів у Тбілісі склала 4 бали.

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