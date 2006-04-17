Як підрахувати бюрократію в градусах

У Франції придумано доволі оригінальний спосіб для боротьби з бюрократією, пише британська Telegraph. Відтепер діяльність відомств оцінюватиметься за так званим "індексом Кафки".

Індекс Кафки являє собою звичайну шкалу від одного до 100. По ній вимірюється кількість перешкод, з якими стикаються прості громадяни при зверненні до тих чи інших відомств. При цьому за перешкоди вважаються заповнення паперових форм, відправка факсу або дзвінок до організації тощо.

Назва індексу відсилає до романа Франца Кафки "Процес", де змальовується боротьба людини проти безглуздої бюрократичної машини.

Як заявив представник уряду республіки, індекс Кафки має стати своєрідним, але достатньо об`єктивним індикатором корисності та швидкості діяльності урядовців.

Уряд обіцяє регулярно складати на основі індексу Кафки "хіт-паради" французьких міністерств і інших міністерств.

Лента.ру