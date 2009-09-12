Новий теракт на Північному Кавказі: смертник протаранив пост міліції

У лікарні м. Назрань (Інгушетія, РФ) помер один з місцевих жителів, який одержав поранення в результаті атаки терориста-смертника на пост міліції, повідомляє телеканал "Вести". У республіканській клінічній лікарні Інгушетії повідомили: "Один з госпіталізованих потерпілих від вибуху помер непритомний. Стан інших чотирьох потерпілих - середньої тяжкості".

Співробітники дорожно-патрульної служби спробували зупинити підозрілий автомобіль, і терорист підірвав вибуховий пристрій. Бомба була наповнена металевими елементами, які розлетілися після вибуху на сотні метрів навколо.

У п`ятницю увечері терорист-смертник атакував на замінованому автомобілі пост ДПС, розташований на федеральній трасі "Кавказ". Вибухом пошкоджений будинок поста ДПС і кілька десятків приватних домоволодінь, розташованих поблизу від нього. Епіцентр вибуху - за будинком посту. Там стояли намети Внутрішніх військ, в яких жили військовослужбовці, надіслані для посилення посту.

За уточненою інформацією, пост міліції протаранив терорист-смертник, який керував автомашиною "Лада Пріора". Як повідомила прес-секретар МВС Інгушетії, сам терорист загинув. За даними джерела в МВС Інгушетії, в результаті вибуху постраждали два міліціонери і троє місцевих жителів, які у момент вибуху перебували поряд з постом ДПС. У МВС Інгушетії також розповіли, що, за оцінками експертів, потужність вибухового пристрою становила близько 20 кілограмів в тротиловому еквіваленті.