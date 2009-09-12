Патріарх РПЦ вважає Божим промислом створення ядерного центру в СРСР

Ядерна зброя є чинником стримування і необхідне сьогодні для збереження суверенітету Росії, заявив патріарх Московський і всієї Руси Кирил, відповідаючи на запитання молодіжної аудиторії у п`ятницю в Нижньому Новгороді.

"Сьогодні та зброя, яка розробляється в Сарові, є чинником заборони. Ми повинні прагнути світу без зброї, але так, щоб це прагнення не зруйнувало, зокрема нашої країни, щоб ми мали можливість залишатися суверенною державою", - сказав предстоятель РПЦ.

Він наголосив, що "церква виступає за мир без зброї". Але оскільки "причина війни - це гріх, зло в серці людини", мир без зброї може забезпечити тільки "боротьба з гріхом і оновлення етичного відчуття". А доки гріх існує, його необхідно стримувати, у тому числі й існуючими методами.

"Можна мати чудово розвинені системи міжнародного права, міжнародних організацій - і впасти в провалля війни", - констатував патріарх.

Сьогодні, зазначив він, "мало не країни стираються з карти Європи, зокрема в результаті використання сили".

Він також зауважив, що створення федерального ядерного центру в Сарові, де була Саровська пустинь, "під покровом преподобного Серафима Саровського" було Божим промислом, яке обертає погані людські діяння (закриття монастиря за радянських часів) на благо.

"Жахливим було закриття монастиря... Але промислом Божим в обителі преподобного Серафима наша країна одержала зброю стримування, що відвернуло третю світову війну із згубними наслідками", - наводить слова патріарха РІА "Новости".

Довідка. Саров - місто в Нижегородській області Росії, наукоград загальнодержавного значення. Перший ядерний центр СРСР, який з 1946 по 1991 р. носив назву Арзамас-16. У Сарові розміщений Російський федеральний ядерний центр - Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики (РФЯЦ-ВНДІЕФ), до складу якого входять кілька інститутів. У ядерному центрі працюють близько 10 тисяч наукових співробітників.

Серафім Саровський (ім’я від народження Прохор Машнін) - російський святий, преподобний, канонізований Російською Церквою в 1903 р. У 1776 р. здійснив паломництво до Києво-Печерської лаври, де старець Досіфей благословив і вказав йому Саровський монастир як місце, де він має прийняти послушання та постриг.

Свято-Успенська Саровськая пустинь - чоловічий монастир, заснований на початку XVIII століття. Закритий в 1927 р., майно з будівлями передане в розпорядження НКВС. У 1992-му і 1998 р. Федеральний ядерний центр повернув Церкві, відповідно, Храм Усіх Святих і Храм Іоанна Предтечі. У липні 2006 р. Священний Синод ухвалив рішення про відкриття монастиря.