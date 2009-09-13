Прем'єр-міністр Ізраїлю таємно з'їздив до Москви

Міністр у справах розвідки і атомної енергії Ізраїлю Дан Меридор у розмові з кореспондентом Reuters заявив, що ізраїльський прем`єр-міністр Біньямін Нетаніягу нещодавно побував у Москві з таємним візитом. Про те, що глава ізраїльського уряду приїжджав до Росії, відмовилися говорити як у Москві, так і в Тель-Авіві.

Повідомлення про таємний візит Нетаніягу до Москви з`явилися на початку вересня, коли ізраїльський прем`єр несподівано зник з поля зору. Висловлювалися кілька версій того, навіщо Нетаніягу знадобилося зустрітися з російськими колегами. Серед них - обговорення ядерної програми Ірану, а також скандалу навколо зникнення російського сухогруза "Арктік Сі", який, за даним з неофіційних джерел, міг контрабандно перевозити ракетні комплекси до Ірану.

Міністр Дан Меридор, який "розсекретив" поїздку Нетаніягу, відмовився назвати деталі візиту ізраїльського прем`єра до Москви.

За офіційною версією, яку озвучив Єрусалим, Нетаніягу був не в Росії, а інспектував якийсь військовий об`єкт на території Ізраїлю. Російська сторона, у свою чергу, також заявила, що про візит Нетаніягу до Москви інформації немає. Про це, зокрема, сказав прес-секретар глави російського уряду Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Лента.ру