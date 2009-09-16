Розвідка США згадала Росію серед можливих загроз

Голова Національної розвідки (NI) США Денніс Блер (Dennis Blair) подав доповідь про розвиток і пріоритети американської розвідки на найближчі чотири роки, повідомляється в прес-релізі, оприлюдненому на сайті Апарату голови Національної розвідки 15 вересня. Документ під назвою "Стратегія Національної розвідки 2009" визначає, як і над чим працюватимуть 16 агентств, що входять до розвідувального співтовариства США.

У стратегії виділено чотири пріоритети, які стоять перед усіма 16 агентствами: продумана політика національної безпеки, підтримка заходів щодо забезпечення національної безпеки, забезпечення найсучаснішим технічним приладдям і спрямованість на командну роботу.

У документі також виділено шість основних завдань розвідувального співтовариства, серед яких боротьба з насильницьким екстремізмом, протидія поширенню зброї масового враження та інтеграція контррозвідки, а також сім "корпоративних" цілей, що стосуються фінансових питань і внутрішньої діяльності розвідувальних агентств.

Одним з пріоритетів, на який звертають увагу автори доповіді, є інформаційні і кібератаки на США. У стратегії не зазначені конкретні джерела кіберзагрози, але напередодні, виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні, Блер звернув увагу на Росію і Китай, які "діють дуже агресивно" в кіберпросторі.

"Росія є партнером США в багатьох важливих ініціативах, таких, як утилізація ядерних відходів і боротьба з ядерним тероризмом, але водночас РФ може продовжити шукати шляхи, щоб посилити свою потужність і свій вплив таким чином, що здатна ускладнити реалізацію інтересів США", - наголошується в доповіді.

Попередня "Стратегія Національної розвідки" була оприлюднена в жовтні 2005 року. Як зазначає Лента.ру з посиланням на газету Politico, в ній, на відміну від нової стратегії, значне місце було відведене зусиллям задля встановлення демократії та підтримки демократичних держав, так само як і боротьбі з тероризмом. У новій стратегії боротьба з тероризмом залишилася головною метою адміністрації США, але, зауважує Politico, названа боротьбою з насильницьким екстремізмом.

Крім того, в новій стратегії як основні згадані такі цілі, яких не було в документі чотирирічної давності, а саме кібербезпека і контррозвідка.