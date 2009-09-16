МЗС Грузії: Росія готує ґрунт для агресії

Росія готує правовий ґрунт для майбутніх агресивних дій, заявив журналістам заступник міністра закордонних справ Грузії Олександр Налбандов після зустрічі з акредитованими в країні послами, яка відбулась у вівторок у зв`язку із законопроектом, ініційованим президентом Росії Дмитром Медведєвим.

Як повідомили агентству Новини-Грузія в департаменті преси й інформації МЗС, метою зустрічі було ознайомити представників дипкорпусу з очікуваними небезпеками у зв`язку із законопроектом.

Зокрема, законопроект про порядок застосування Збройних сил Росії за межами країни президент РФ Дмитро Медведєв вніс до Держдуми 10 серпня. Документ передбачає доповнити статтю 10 федерального закону "Про оборону" пунктом, який визначає, що формування Збройних сил Росії можуть оперативно використовуватися за межами її території для вирішення ряду завдань. Серед цих завдань - відбиття нападу на Збройні сили РФ чи інші війська, дислоковані за межами території РФ, відбиття або відвернення агресії проти іншої держави, захист громадян РФ за кордоном, боротьба з піратством і забезпечення судноплавства.

"В рамках цього закону президент Росії має право практично єдиноосібно прийняти рішення про використання російської армії за межами Росії. Ми розцінюємо такий законопроект, насамперед як спробу легітимації тієї агресії, яку Росія здійснила в серпні 2008 року проти Грузії", - заявив Налбандов.

Він також висловив побоювання, що Росія знову спробує повторити подібні агресивні дії. "Якщо має місце спроба легітимації, це означає, що Росія готує правовий ґрунт для того, щоб і надалі здійснити подібні дії", - сказав Налбандов.

Того ж дня МЗС Грузії зробив заяву, яка засуджує рішення Росії затримувати судна, що перетинають морський кордон у напрямку Абхазії. Керівник департаменту берегової охорони Прикордонної служби ФСБ РФ генерал-полковник Віктор Труфанов у вівторок заявив, що прикордонна служба ФСБ РФ затримуватиме судна в рамках двосторонніх угод між РФ і Абхазією, а також у рамках чинного законодавства.

"Грузинська сторона ще раз підтверджує, що має намір перешкодити піратським діям російської сторони із застосуванням всіх існуючих правових, дипломатичних або політичних методів", - йдеться в повідомленні МЗС Грузії, поширеному у вівторок.

Грузинський МЗС заявляє, що згідно з Конвенцією морського права ООН морська зона Абхазії в 12 миль, так само, як і особлива економічна зона і континентальний шельф, належать Грузії.

"Така заява російської сторони ще раз вказує на те, що Росія продовжує політику порушення норм і принципів міжнародного права і своїх міжнародних зобов`язань", - зазначено в заяві, а прикордонні сили розвідувального відомства Росії та військові кораблі “призначені для провокацій проти Грузії”.

Конфлікт за морські шляхи в Абхазію наростає з початку цього року. Берегова охорона Грузії з початку 2009 року затримала в акваторії поблизу Абхазії більше 20 суден. Згідно з чинним у Грузії законом "Про окуповані території", судна, які без дозволу прямують до Абхазії, не тільки порушують прикордонний режим, а й співпрацюють з сепаратистським режимом.