ФСБ Росії затримуватиме грузинські кораблі, що «порушили» кордони Абхазії

Прикордонна служба ФСБ Росії затримуватиме грузинські кораблі, що порушили морські кордони Абхазії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам керівник департаменту берегової охорони ФСБ генерал-полковник Віктор ТРУФАНОВ.

«Між РФ і Абхазією укладено угоду про спільні зусилля в охороні державних кордонів Республіки Абхазія, в рамках цих повноважень ми й діятимемо», - сказав В.ТРУФАНОВ.

«Якщо є порушення кордону, ми затримуватимемо судна і вживатимемо відповідних заходів», - сказав він.

За його словами, всі необхідні заходи щодо облаштування кордонів Абхазії завершаться в листопаді 2009 року.

В.ТРУФАНОВ також повідомив, що російські прикордонники одержать на озброєння нові катери для охорони кордону в акваторії Чорного моря.

«Для охорони кордону в акваторії Чорного моря також передбачено формування дивізіону прикордонно-сторожових катерів у населеному пункті Очамчира (Абхазія). На озброєння дивізіону надійдуть прикордонні катери нових проектів «Соболь» і «Мангуст», - повідомив В.ТРУФАНОВ.