Пекін закликає Вашингтон припинити лякати посиленням Китаю

Пекін закликає США припинити бачити загрозу в розвиткові Китаю та відмовитися від риторики "холодної війни", що підриває відносини двох країн, заявила в середу офіційний представник МЗС КНР Цзян Юй, коментуючи опубліковану напередодні доповідь Національної розвідки США.

Учора голова Національної розвідки США Денніс Блер подав доповідь про розвиток і пріоритети американської розвідки на найближчі чотири роки, повідомляється в прес-релізі, опублікованому на сайті Апарату розділу Національної розвідки.

За оцінками американської сторони, Китай і Росія зокрема становлять найбільшу небезпеку з погляду можливих кібератак.