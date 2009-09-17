У Німеччині юнак підпалив ліцей “коктейлем Молотова”: 10 поранених
12:01, 17 вересня 2009Світ
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Один з найстаріших закладів Баварії
В німецькому місті Ансбах (південь Німеччини) 19-річний юнак підпалив ліцей, жбурнувши у вікно пляшку із “коктейлем Молотова”.
Про це повідомляє сьогодні AFP.
Юнак, який сам зазнав поранень, кинув пляшку у вікно ліцею Кароліну – одного з найстаріших навчальних закладів Баварії.
В результаті агресії поранення отримали понад 10 осіб, серед яких є учні та викладачі, повідомляє місцева поліція. Всі поранені були вертольотами переправлені до найближчого шпиталю.
Причини такого вчинку юнака поки що невідомі.
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