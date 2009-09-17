Обама не зміг додзвонитися до Туска, щоб повідомити про відмову від ПРО?

Президент США Барак Обама безуспішно намагався додзвонитися до прем`єр-міністра Польщі Дональда Туска, щоб особисто повідомити про рішення Білого дому відмовитися від планів розміщення елементів системи протиракетної оборони на території Польщі та Чехії, повідомляють польські ЗМІ.

Співробітник канцелярії прем`єра Туска підтвердив, що "була спроба з`єднатися з Дональдом Туском". "Проте розмова не відбулася з технічних причин", - сказав неназваний представник канцелярії глави уряду Польщі.

У Варшаві вдень відбулася екстрена зустріч прем`єр-міністра Польщі Дональда Туска і міністра закордонних справ Радослава Сікорського. Зустріч Туска і Сікорського пройшла буквально через півгодини після закінчення в МЗС Польщі польсько-американських переговорів з питання розміщення в Європі елементів ПРО США. Як стало відомо РІА “Новости”,протягом найближчої години очікується прес-конференція глави МЗС Польщі Радослава Сікорського.