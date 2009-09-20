Медведєв: Путін народився не в розвідці і в не в КДБ

Президент Росії Дмитро Медведєв дав інтерв`ю телекомпанії CNN, яке опубліковане на офіційному сайті глави РФ.

На запитання, чи відчуває він себе більшим лібералом, ніж В.Путін, Д.Медведєв відповів, що однакових людей немає. "У мене є свої уявлення, у нього є свої уявлення. Він ці уявлення протягом восьми років реалізовував, і, на мій погляд, реалізовував успішно".

Д.Медведєв розповів американським глядачам, що у нього і В.Путіна одна освіта – юридична. "Він народився не в розвідці і в не в КДБ", - розповів президент РФ про свого попередника.

РБК