У Німеччині пасажирський автобус упав у прірву: 2 загиблих

Щонайменше двоє людей загинули, більше 15 одержали поранення у вівторок при падінні автобуса в невелику прірву в німецькому місті Радеформвальде (земля Північний Рейн-Вестфалія, захід Німеччини), повідомили німецькі новинні телеканали з посиланням на представника дорожньої поліції.

"Рятувальники вважають, що є не менше двох загиблих і більше 15 чоловік поранено. Двох пасажирів автобуса, що потрапив в аварію, зокрема однієї дитини, поки не можуть знайти", - сказала журналістам представник поліції Лідія Новак, пишуть "РИА новости". За її словами, поки з незрозумілих причин рейсовий автобус, що слідував у напрямі Вупперталя, недалеко від чергової зупинки раптово повернув вправо і впав у прірву завглибшки приблизно в 15 метрів. За словами рятувальників, деякі пасажири змогли вибратися з автобуса і набрати номер термінової допомоги, частина людей поки знаходиться в автобусі, рятувальники їх звільняють.

За даними поліції, на місці працюють чотири рятувальні вертольоти, 11 спеціальних автомашин, а також декілька лікарів "швидкої допомоги", пожежники і рятувальники. З Вупперталя до місця аварії направлений будівельний кран, щоб витягнути автобус.