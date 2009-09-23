Німеччина ратифікувала Лісабонську угоду

Німеччина завершила всі процедури з ратифікації Лісабонської угоди.

Як повідомляє AFP, сьогодні Президент Німеччини Хорст КЕЛЛЄР поставив свій підпис під угодою – необхідний для остаточної ратифікації Німеччиною цього документу фінальний крок.

“Я дуже задоволена. Я витратила дуже багато енергії на Лісабонську угоду”, - заявила з цього приводу канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.

Після ратифікації угоди Німеччиною, в Європі залишилися лише три з 27-ми країн, в яких документ поки не було ратифіковано: Ірландія, де 2 жовтня має відбутися повторний референдум, Польща та Чехія.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції та Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інститутів ЄС для ефективнішого ухвалення рішень.

На сьогодні 26 країн членів ЄС ратифікували угоду, в двох з них – Польщі та Чехії – завершуються технічні процедури.

Ірландія, яка єдина з 27-ми країн-членів, проводила референдум 12 червня 2008 року, не змогла отримати підтримки документу своїми громадянами, після чого лідери ЄС домовилися про можливість проведення повторного референдуму в країні восени цього року. Референдум призначено на 2 жовтня.