Папа Римський прибув із триденним візитом до Чехії

Папа Римський БЕНЕДИКТ ХVI сьогодні вдень прибув із триденним візитом до Чехії на запрошення Президента і місцевої католицької церкви.

Як передає ІТАР-ТАСС, виходячи з літака, який здійснив посадку на урядовій частині празького міжнародного аеропорту, понтифік благословив чеську землю.

Під час запланованого візиту Папа Римський очолить декілька богослужінь, в яких, як очікують організатори, візьмуть участь понад 150 тисяч віруючих. Для зустрічі з понтифіком прибудуть католики практично з усіх держав Центральної Європи.

Сьогодні глава Ватикану зустрінеться з Президентом Чехії Вацлавом КЛАУСОМ й іншими представниками керівництва країни, а також дипломатичним корпусом.