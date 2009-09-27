Послухати Папу на месі в Чехії зібралися понад 120 тис осіб

Послухати Папу Римського Бенедикта XVI, який сьогодні відслужив месу просто неба в місті Брно на півдні Чехії, зібралися більше 120 тисяч віруючих.

У своїй проповіді глава римо-католицької церкви закликав пам`ятати про присутність Бога в житті кожної людини і також зазначив, що технічний і соціальний прогрес у сучасному світі може виявитися загрозою для релігійної віри.

Понтифік прибув до Чехії у суботу. Це його перший візит до цієї країни, який триватиме три дні повідомляє Бі-Бі-Сі.