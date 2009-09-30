ПАРЄ: Росія ігнорує рекомендації щодо наслідків війни з Грузією

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вважає, що Росія свідомо не виконує рекомендації Ради Європи щодо наслідків війни з Грузією.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій 29 вересня депутатами ПАРЄ доповіді “Війна між Грузією та Росією: ситуація через рік”.

“Невиконання Росією вимог Ради Європи свідчить про відсутність політичної волі для вірної оцінки наслідків війни, що неприпустимо для країни-члена Ради Європи”, - зазначається у доповіді.

У документі депутати висловили стурбованість тиском та провокаціями, що чиняться на адміністративних кордонах Абхазії та Південної Осетії, що, на переконання Асамблеї, може призвести лише до дестабілізації ситуації в регіоні.

У зв’язку з цим ПАРЄ висловила жаль з приводу відмови Росії та влади Абхазії і Південної Осетії допустити у ці регіони представників моніторингової місії Євросоюзу, а також з приводу блокування Росією в ООН та ОБСЄ питань стосовно продовження мандату місій спостерігачів цих організацій в Грузії.

У документі також зазначається, що фактичний перехід контролю за кордонами Абхазії та Південної Осетії до прикордонних військ ФСБ Росії призводить до подальшого відтоку етнічних грузин з Галійського району Абхазії та Ахалгорського району Південної Осетії. ПАРЄ засудила етнічні чистки грузин в Південній Осетії під час і після минулорічної війни.

Депутати також висловили жаль з приводу того, що міжнародні гуманітарні організації не мають можливості надавати допомогу жителям постраждалих регіонів, зокрема, Абхазії та Південної Осетії.

У доповіді депутати закликали владу Росії до кінця цього року забезпечити необмежений доступ моніторингової місії ЄС до Абхазії та Південної Осетії, забезпечити свободу пересування громадянам Грузії через адміністративні кордони обох регіонів, ініціювати розслідування, що заслуговувало б на довіру, за обвинуваченнями у етнічних чистках, здійснених військами Південної Осетії.

Як повідомляв УНІАН, після війни між Росією та Грузією на початку серпня 2008 року РФ визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії й фактично контролює ці дві території.

ПАРЄ на кожній сесії, починаючи з вересня 2008 року, повертається до питання стосовно подолання наслідків російсько-грузинської війни.