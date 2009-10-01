Другий за добу землетрус на Суматрі: жертв може бути тисячі

Новий землетрус магнітудою 6,8 стався на індонезійському острові Суматра. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС із посланням на Геологічну службу США. Даних про руйнування і постраждалих наразі немає.

В середу потужний землетрус магнітудою 7,9 стався біля узбережжя острова. Внаслідок розгулу стихії в місті Паданг у четвер було зруйновано сотні будинків. Керівник кризового центру міністерства охорони здоров`я Індонезії Рустам ПАКАЙЯ виступив із прогнозом про те, що число жертв може обчислюватися "тисячами".

За даними влади, знайдено вже 467 тіл, але багато жертв залишаються під уламками будівель, що завалилися, повідомляє Newsruз посиланням на Reuters.

Було порушено енергопостачання, почалися пожежі і постраждали дороги. Рятувальні роботи ускладнив проливний дощ.