Голову фракції у Сеймі правлячої партії Польщі підозрюють у корупції

У Польщі правляча партія «Громадянська платформа» (РО) вирішила відсторонити від виконання обов’язків голову своєї фракції у Сеймі та керівника комісії зі справ фінансів Збігнєва ХЛЄБОВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, таке рішення правління партії прийняло 1 жовтня після публікації у газеті Rczeczpospolita про можливе лобіювання З.ХЛЄБОВСЬКИМ інтересів представників грального бізнесу.

Інший фігурант справи, яку досліджувало очолюване представником опозиції Центральне антикорупційне бюро (CBA), міністр спорту Мірослав ДЖЕВЄЦЬКИЙ, залишився на своїй посаді.

Лідер РО, прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК на прес-конференції заявив, що З.ХЛЄБОВСЬКИЙ відсторонений від виконання своїх обов’язків на час проведення слідства.

На думку Д.ТУСКА, у матеріалах, оприлюднених газетою, немає підтвердження складу злочину, тому він не бачить підстав для відставки З.ХЛЄБОВСЬКОГО і М.ДЖЕВЄЦЬКОГО, як того вимагає опозиція.

Міністр юстиції Анджей ЧУМА також заявив, що не бачить жодної доказової бази у матеріалах, переданих йому CBA.

У свою чергу, З.ХЛЄБОВСЬКИЙ, коментуючи справу, підтвердив, що мав розмови з представниками грального бізнесу, стенограми з яких опублікувала газета на основі матеріалів CBA, але запевнив, що не припустився «жодних протиправних дій, а це були просто розмови з друзями».

М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ, який ініціював у березні 2009 року зміни до законодавства щодо азартних ігор, завдяки яким планувалося отримати додаткові кошти на підготовку до Євро-2012, а у червні офіційно відкликав свою ініціативу, не коментує цю справу.

За даними польських медіа, М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ у вересні знову виступив за запровадження доплат, що дало підстави деяким зі ЗМІ припустити, що інформацію про слідство CBA йому передав Д.ТУСК.

Сам голова польського уряду підтвердив, що мав розмови з М.ДЖЕВЄЦЬКИМ та З.ХЛЄБОВСЬКИМ щодо змін до законодавства, які запроваджували додаткову 10% доплату від грального бізнесу, але переконував, що не оприлюднив під час цих розмов «жодної секретної інформації», зазначають польські ЗМІ.

Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ сьогодні планує обговорити цю ситуацію із Д.ТУСКОМ та керівництвом Сейму.

Як повідомляв УНІАН, CBA звинуватило міністра спорту М.ДЖЕВЄЦЬКОГО і З.ХЛЄБОВСЬКОГО у лобіюванні інтересів представників грального бізнесу.

За даними газети Rczeczpospolita, провідні польські політики обіцяли бізнесменам викреслити із закону некорисний для них запис, що дало б їм змогу зекономити на оплатах у бюджет близько 170 млн. доларів щороку (за нинішнім курсом 2,9 злотих за долар).

Ініціатором змін до закону виступив М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ, котрий аргументував свою позицією необхідністю отримати додаткові кошти на підготовку до Євро-2012.

CBA зауважує, що міністр у липні раптово змінив свою точку зору, переконуючи, що Євро-2012 вже не потребує додаткового фінансування. Газета наводить стенограми телефонних розмов З.ХЛЄБОВСЬКОГО і М.ДЖЕВЄЦЬКОГО з двома власниками мереж казино та ігрових автоматів, у яких підприємці, використовуючи нецензурну лексику, добиваються виключення невигідної для них статті із закону, який мав набути чинності із 1 січня 2010 року.

Rczeczpospolita також відзначає, що підприємці і політики різко перервали контакти після того, як про справу був поінформований Д.ТУСК.

У вересні Національний центр спорту поінформував, що будівництво національного стадіону у Варшаві обійдеться на 130 млн. доларів дорожче, ніж планувалося раніше.