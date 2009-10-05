У Швеції відкривається Нобелівський тиждень
08:25, 05 жовтня 2009Світ
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Сьогодні назвуть першого лауреата
У Швеції відкривається Нобелівський тиждень, протягом якого будуть оголошені лауреати престижної премії у різних областях науки, культури і громадської діяльності.
Як повідомляє радіо «Свобода», сьогодні стануть відомі володарі Нобелівської премії в галузі медицини, у вівторок - з фізики, у середу - з хімії, у четвер - з літератури.
У п`ятницю буде оголошено імена лауреатів Нобелівської премії миру, наступного понеділка - лауреатів премії в галузі економіки.
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